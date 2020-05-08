Бутину освободят через полгода

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Россиянка Мария Бутина, осужденная в США и отбывающая тюремный срок, выйдет на свободу 5 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральное Бюро тюрем, подчиняющемся Минюсту США.

"Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", – сообщили в госучреждении.

Ранее МИД России заявлял, что американские должностные лица, причастные к нарушениям прав и свобод россиян, могут попасть в так называемый список Бутиной.

Отец Марии Бутиной назвал составление подобного списка логичным решением. Он уверен, что РФ должна реагировать на несправедливость в отношении соотечественников соответствующим образом.

Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле 2018 года. Ее обвинили в работе незарегистрированным агентом и лоббировании интересов России в США. В России Бутина считается политзаключенной.