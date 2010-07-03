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Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что не требует от клиентки оплаты накопившегося долга за его услуги и относится к этому с пониманием.

"Да, есть существенный неоплаченный счет. Но что есть, то есть. У нее нет денег. Мы, конечно, выставляем счет, но это просто уйдет в воздух, ничего не произойдет", - цитирует Дрисколла РИА Новости.

Адвокат признался, что защита россиянки стала для него личным вопросом, который важнее денег. Дрисколл добавил, что такое дело бывает только раз в жизни.

Известно, что долги семьи Бутиной составляют порядка 30 миллионов рублей. Защитник россиянки поблагодарил друзей Бутиной, которые всеми силами собирали деньги для адвокатов и периодически переводили средства на погашение долга.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за сговор с целью незаконной работы иностранным агентством. Россиянка пошла на сделку со следствием и признала свою вину, в противном случае Бутиной бы грозило многолетнее тюремное заключение.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что Бутина вернется в Москву 1тром 26 октября. В диппредставительстве добавили, что работа по отстаиванию прав россиян, несправедливо оказавшихся в американской неволе, продолжится.