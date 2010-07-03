Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:16

Адвокат Бутиной не будет требовать выплаты долга за свои услуги

общество

Фото: ТАСС/Zuma/Julie Rogers

Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что не требует от клиентки оплаты накопившегося долга за его услуги и относится к этому с пониманием.

"Да, есть существенный неоплаченный счет. Но что есть, то есть. У нее нет денег. Мы, конечно, выставляем счет, но это просто уйдет в воздух, ничего не произойдет", - цитирует Дрисколла РИА Новости.

Адвокат признался, что защита россиянки стала для него личным вопросом, который важнее денег. Дрисколл добавил, что такое дело бывает только раз в жизни.

Известно, что долги семьи Бутиной составляют порядка 30 миллионов рублей. Защитник россиянки поблагодарил друзей Бутиной, которые всеми силами собирали деньги для адвокатов и периодически переводили средства на погашение долга.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за сговор с целью незаконной работы иностранным агентством. Россиянка пошла на сделку со следствием и признала свою вину, в противном случае Бутиной бы грозило многолетнее тюремное заключение.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что Бутина вернется в Москву 1тром 26 октября. В диппредставительстве добавили, что работа по отстаиванию прав россиян, несправедливо оказавшихся в американской неволе, продолжится.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика