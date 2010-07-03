В Госдуме нашли нарушения законов РФ в материалах Голоса Америки и Радио Свобода

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

В Госдуме заявили о нарушениях российского законодательства в материалах нескольких иностранных медиаресурсов, сообщает РИА Новости.

По словам главы комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ Василия Пискарева, речь идет о Радио Свобода, Русской службе ВВС, Голосе Америки, МБХ медиа, Настоящем времени и Медузе.

Депутат уточнил, что эти СМИ нарушали законы РФ в день тишины перед выборами 8 сентября. Материалы будут направлены в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

Ранее Минюст включил движение "За права человека" Льва Пономарева в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. Иск министерства о ликвидации движения Верховный суд России рассмотрит 14 ноября.