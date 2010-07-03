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Москва 24

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Общество

15:43

Госдума разрешила признавать физлиц иностранными агентами

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла поправки к двум законам, которые позволяют признавать физическое лицо иностранным агентом. Об этом сообщает РИА Новости.

Статус иностранного агента получат физические лица, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов или юридических лиц, учрежденных такими СМИ, а также участвуют в создании подобного контента. Также указывается, что частное лицо должно распространять материалы для неограниченного круга пользователей и получать финансирование из-за рубежа.

Согласно документу, СМИ-иноагенты будут обязаны учредить российское юридическое лицо в статусе иноагента, чтобы работать в стране. Все их материалы должны будут содержать специальную пометку о том, что их распространяет иноагент.

"Такая же ссылка должна использоваться и при цитировании. В случае нарушений ресурс может быть заблокирован", – отмечают депутаты.

Вести реестр иноагентов будут в Минюсте. Ведомство регулировало процесс по поручению президента, теперь этот процесс оформлен законодательно.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять законопроект о регулировании деятельности СМИ, признанных иностранными агентами.

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