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Общество

15:02

Комитет Госдумы рекомендовал принять закон о физлицах-иноагентах

общество

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять законопроект о регулировании деятельности СМИ, признанных иностранными агентами. Документ могут одобрить во втором чтении, сообщает РБК.

После первого рассмотрения в законопроект внесли десять поправок. Один из аспектов касался полномочий министерства юстиции РФ по мониторингу реестра СМИ-иноагентов. На данный момент такую функцию ведомство выполняет как поручение президента, а впоследствии получит право включать или исключать СМИ на законодательном уровне.

Реестр планируют редактировать и в том случае, если с иноагентами сотрудничают физические и юридические лица. Люди и организации, получающие деньги из иностранных источников или распространяющие издания-иноагенты, также будут включаться в перечень Минюста.

По словам председателя комитета Госдумы Леонида Левина, поправки в закон и сам документ являются симметричным ответом на действия в отношении российских СМИ за рубежом. Против российских блогеров и публицистов их применять не будут.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова ранее подтвердила, что перечень физлиц, признанных в России иностранными агентами, будет формировать министерство юстиции РФ.

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