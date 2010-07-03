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Общество

12 ноября, 19:40

Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных в РФ

общество

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Министерство юстиции включило чешскую общественную организацию "Человек в беде" в перечень нежелательных в России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Такое решение было принято в рамках противодействия лицам, "причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России".

Ранее сообщилось, что перечень физических лиц, признанных в России иностранными агентами, будет составлять Минюст. Физические лица могут быть признаны иностранными агентами, если они действуют на территории страны, распространяют информацию и при этом получают вознаграждение за рубежом.

В начале ноября сенаторы подготовили ряд поправок о введении административной ответственности для лиц, распространяющих в РФ информацию на зарубежные средства.

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