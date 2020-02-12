Песков ответил на критику Лукашенко в адрес российских СМИ

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что СМИ в России свободны и отношение к Белоруссии – вопрос редакционной политики. Так он ответил на критику белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес российской прессы, передает РИА Новости.

Глава Белоруссии на совещании с руководителями ведущих государственных СМИ рассказал, что обсуждал с Владимиром Путиным публикации о республике в российских СМИ и Telegram-каналах. Он считает, что республика пронизана медийными потоками, многие из которых деструктивны. Президент Белоруссии добавил, что называл Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину известные фамилии людей, которые "люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать".

А до этого Лукашенко утверждал, что подтасованные факты и фейки – информационная отрава, сходная с химическим оружием. Он подчеркнул, что "нас ожидают еще более сложные вещи", которые будет сложно опровергать.

7 февраля в Сочи состоялись переговоры белорусского и российского лидеров. Лукашенко тогда обратил внимание, что в отношениях между Минском и Москвой "наступает момент истины".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что оба президента делают очень многое для развития двусторонних отношений, но при этом Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами.