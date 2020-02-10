В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Белоруссия хочет покупать нефть в РФ в 2020 году по цене 83–85% от мировой без учета экспортной пошлины, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
"Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая", – цитирует его агентство БелТА.
Представитель правительства объяснил, что "сейчас весь сыр-бор идет в рамках ценообразования между компаниями" – между белорусскими НПЗ и российскими поставщиками. Тема пошлины не касается компаний и не влияет на переговоры, отметил он.
Крутой объяснил, что российские поставщики, поставляя нефть в Белоруссию, формально не платят в российский бюджет эту пошлину, а поставляя в Европу – платят. "Они сами это признают, говорят, что пошлина на отношения с Беларусью не влияет никак", – сказал первый вице-премьер.
Он сообщил, что Минск рассчитывает достичь договоренности с российскими поставщиками нефти, чтобы они с 15 по 23 февраля обратились с заявками на транзит в соответствующие структуры. По словам Крутого, Белоруссия в то же время продолжит активный поиск альтернативного сырья. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручал проработать альтернативные варианты на фоне разногласий с Россией.
7 февраля стало известно, что делегации России и Белорусси согласились сохранить условия экспорта газа, как в 2019 году. Кроме того, поставки нефти также будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
9 февраля Крутой заявил, что белорусские нефтеперерабатывающие компании будут приобретать российскую нефть по ценам мирового рынка. Он рассказал, что российская сторона согласилась на это.
Вице-премьер уточнил, что никаких эксклюзивных условий для страны предоставлять не придется. Владимир Путин согласился на такой исход событий и заверил, что Москва окажет содействие в работе Минска с российскими добывающими компаниями.
Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор шли переговоры об их продлении. В начале года белорусский лидер назвал цены, которые предлагает Россия, чрезмерно завышенными.
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