Песков объяснил эмоциональное поведение Лукашенко

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В Кремле отметили эмоциональность высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко в преддверии визита в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры и России, и Белоруссии настроены на развитие двусторонних отношений.

Ранее Лукашенко заявил, что в отношениях между Минском и Москвой "наступает момент истины". По словам Пескова, ему "не с руки" комментировать заявления президента Белоруссии, однако вопрос действительно "очень эмоциональный".

Представитель Кремля подчеркнул, что и Лукашенко, и Путин делают очень многое для развития двусторонних отношений, но при этом Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами, интересы которых защищают два лидера.

"Лидеры двух стран собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас", – подчеркнул Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

В начале года президент Белоруссии назвал цены, которые предлагает Россия, чрезмерно завышенными. По заявлению первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого, белорусская нефтяная команда активно ведет переговоры с производителями сырья.

Отмечалось, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти сразу с несколькими потенциальными партнерами. Среди возможных поставщиков назывались США, Саудовская Аравия и ОАЭ. По словам Лукашенко, данная мера дороже, но нефть качественнее, чем российская.

Позднее делегации России и Белоруссии договорились об условиях поставок газа и нефти. Стороны согласились сохранить условия экспорта газа на условиях 2019 года. Кроме того, поставки нефти также будут осуществляться на прежней коммерческой основе.