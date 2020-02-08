Москва и Минск договорились о поставках нефти и газа

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Делегации России и Белоруссии в ходе переговоров в Сочи договорились об условиях поставок газа и нефти. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Стороны согласились сохранить условия экспорта газа на условиях 2019 года. Кроме того, поставки нефти также будут осуществляться на прежней коммерческой основе.

В то же время договоренность распространяется только на 2020 год. Козак добавил, что между стоит "задача устранить противоречия", так как у стран общий нефтяной рынок.

"На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий", – сказал замглавы администрации президента.

Он также отметил, что Минск просил скидки на нефть, однако это означает введение государственного регулирования рынка, что невозможно сделать, передает РИА Новости.

Козак охарактеризовал прошедшие переговоры как позитивные. Он также сообщил, что стороны договорились продолжить консультации по совершенствованию механизма интеграции.

В Минске прошли митинги против интеграции Белоруссии с Россией

В начале года президент Белоруссии назвал цены, которые предлагает Россия, чрезмерно завышенными. По заявлению первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого, белорусская нефтяная команда активно ведет переговоры с производителями сырья.

Отмечалось, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти сразу с несколькими потенциальными партнерами. Среди возможных поставщиков назывались США, Саудовская Аравия и ОАЭ. По словам Лукашенко, данная мера дороже, но нефть качественнее, чем российская.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Минск заявил, что американские компании способны удовлетворить потребности Минска в нефти на сто процентов. Он добавил, что таким образом США поможет Белоруссии "создать собственное суверенное государство".