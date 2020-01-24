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Политика

15:22

Белоруссия ведет переговоры с США по поставкам нефти

политика экономика

Фото: kremlin.ru

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, заявил Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.

"Блестящие у меня с ними отношения. Говорят – сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", – цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

По словам президента республики, сейчас тестируются альтернативные маршруты, чтобы оценить возможности и потери.

"Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок", – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, но собирается диверсифицировать поставки.

Ранее он призвал Россию образумиться и вернуться к нормальным отношениям. Лукашенко подчеркнул, что Москва до сих пор остается для Минска главным союзником.

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