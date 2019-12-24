Лукашенко назвал гарантов суверенитета Белоруссии

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Россия, добиваясь интеграции, "прессует" Белоруссию, но независимость страны обеспечивает Запад и НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, Россия может оказаться втянута в военный конфликт.
"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество – они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы", – сказал Лукашенко в интервью главному редактору "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.
Лукашенко также отметил, что Белоруссия не будет со стороны наблюдать в случае конфликта РФ с другими странами. По его словам, на последних переговорах с президентом Владимиром Путиным он напомнил, что Минск поддержит Москву в случае угрозы со стороны стран Запада.
"Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы в сторону не отойдем", – заявил белорусский лидер.
Говоря о ситуации на Украине, Лукашенко заметил, что главной угрозой для России является не вступление страны в НАТО, а приход к власти в Киеве националистов.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия не выполнили многие пункты договора о Союзном государстве с момента его подписания 20 лет назад. В ходе встречи между Путиным и Лукашенко белорусский президент согласился со словами коллеги и отметил, что большое достижение соглашения заключается в том, что страны остались партнерами в самых разнообразных сферах.
Путин затронул тему экономики Белоруссии на своей традиционной пресс-конференции в четверг, 19 декабря. По словам главы государства, предоставление Минску дотаций в виде скидок на газ было бы ошибочным решением до принятия положений Союзного государства.
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