Россия будет стремиться к заключению соглашения с Украиной по газу

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Владимир Путин заверил, что Россия будет стремиться к заключению соглашения по газу с Украиной, сообщает РИА Новости.

При этом он обратил внимание, что условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми и не создавать обеим сторонам рисков.

Министр финансов РФ Антон Силуанов проводит в Санкт-Петербурге встречу с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился Путин.

Ранее сообщалось, что Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. Как заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович, пока стороны не намерены сообщать детали.

По его словам, сначала соглашение должны одобрить в Москве и Киеве. Глава Минэнерго Александр Новак подтвердил, что страны подготовили проект детального протокола по газу.

Министр указал, что РФ и Украина надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности. В свою очередь, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель добавил, что стороны качественно отработали и близки к подписанию договора.

"Газпром" и новая компания ГТС Украины "Оператор газотранспортной системы Украины" в субботу проведут переговоры на техническом уровне. "Нафтогаз" ранее передал акции оператора холдингу, подконтрольному Минфину. Новая компания начнет работу 1 января 2020 года.

