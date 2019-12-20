Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

00:15

Россия и Украина пришли к соглашению по транзиту газа

экономика политика за рубежом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. Как заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович РИА Новости, пока стороны не намерены сообщать детали.

По его словам, сначала соглашение должны одобрить в Москве и Киеве. Глава Минэнерго Александр Новак подтвердил, что страны подготовили проект детального протокола по газу.

Министр указал, что РФ и Украина надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности. В свою очередь, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель добавил, что стороны качественно отработали и близки к подписанию договора.

"Газпром" и новая компания ГТС Украины "Оператор газотранспортной системы Украины" в субботу проведут переговоры на техническом уровне. "Нафтогаз" ранее передал акции оператора холдингу, подконтрольному Минфину. Новая компания начнет работу 1 января 2020 года.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Сергей Левочкин ранее заявил, что потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита газа из России составят 2,5 миллиарда долларов в год или два процента ВВП страны.

Россия продолжит транзит газа через Украину, если это будет удобно "Газпрому" – Песков

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика