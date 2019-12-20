Россия и Украина пришли к соглашению по транзиту газа

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Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. Как заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович РИА Новости, пока стороны не намерены сообщать детали.

По его словам, сначала соглашение должны одобрить в Москве и Киеве. Глава Минэнерго Александр Новак подтвердил, что страны подготовили проект детального протокола по газу.

Министр указал, что РФ и Украина надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности. В свою очередь, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель добавил, что стороны качественно отработали и близки к подписанию договора.

"Газпром" и новая компания ГТС Украины "Оператор газотранспортной системы Украины" в субботу проведут переговоры на техническом уровне. "Нафтогаз" ранее передал акции оператора холдингу, подконтрольному Минфину. Новая компания начнет работу 1 января 2020 года.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Сергей Левочкин ранее заявил, что потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита газа из России составят 2,5 миллиарда долларов в год или два процента ВВП страны.