Рада дала оценку потерям ВВП Украины в случае прекращения транзита

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В Верховной раде спрогнозировали потенциальные потери экономики Украины в том случае, если будет прекращен транзит российского газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Сергея Левочкина.

По его словам, в этом случае страна потеряет порядка двух процентов ВВП при условии расчетного размера экономики в 154 миллиарда долларов.

"За последние шесть лет, с 2014 года, Украина транзитировала 474 миллиарда и заработала на этом 14 миллиардов долларов. Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов – приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год", – добавил Левочкин.

Отказ от продления транзитного договора явится абсолютным экономическим нонсенсом, отметил он. Кроме того, депутат понадеялся, что Владимир Зеленский проявит политическую волю и разрешит столь проблемный вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна готова продолжать транзит газа через украинскую территорию при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".