В Минэнерго России оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"

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Минэнерго РФ позитивно оценивает ход переговоров между "Газпромом" и "Нафтогазом" по транзиту газа с 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики России Анатолия Яновского.

"Считаю, что хорошо (идут переговоры. – Прим. ред.). Идет диалог между компаниями интенсивный", – сказал Яновский.

13 декабря делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" провели переговоры о сотрудничестве в газовой сфере. На встрече, которая проходила в Вене, присутствовали глава "Газпрома" Алексей Миллер и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

По его словам, вопрос транзита газа детально обсуждался на саммите в Париже, однако подробности пока рано раскрывать, поскольку переговоры продолжаются.

Он отметил, что переговоры трудные и ряд позиций по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны. Песков напомнил, что даже при условии диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов Москва готова продолжать поставлять газ через Украину.

Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ от 2009 года. Украинская компания требует возмещения переплаты.

