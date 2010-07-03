Новак рассказал о переговорах с Украиной по прямым поставкам газа

Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Россия обсуждала с Украиной вопрос прямых поставок газа с 2020 года в объеме около 15 миллиардов кубометров в год. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующие переговоры прошли в рамках трехсторонней встречи по газу с участием Еврокомиссии. Министр подчеркнул, что российская сторона рассматривает вопрос транзита газа с учетом прямых поставок на внутренний рынок.

При этом он не стал оценивать перспективу заключения соглашения по итогам газовых переговоров и технических консультаций. "Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать", – заключил Новак.

Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.

Ранее "Газпром" направил украинской компании официальное предложение о продлении транзитного контракта. Российская сторона указывала, что необходимыми условиями для заключения нового соглашения являются отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.

В начале ноября "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что должна была получить, если бы тарифы были пересмотрены.

