Сход вагонов поезда произошел под Волгоградом

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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом со ссылкой на РЖД сообщает РИА Новости.

В сообщении указано, что сход произошел на станции Котлубань Приволжской железной дороги. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Движение поездов в районе станции было приостановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов.

Для устранения последствий происшествия были направлены восстановительные поезда.

Утром 4 марта сообщалось о взрыве, который произошел на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области.

Экстренные службы сообщали, что подрыв опоры железнодорожного моста стал причиной остановки поездов в регионе. По их данным, произошло незаконное вмешательство посторонних в работу транспорта. В результате ЧП никто не пострадал.

