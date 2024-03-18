В Забайкалье 20 вагонов грузового поезда сошли с путей после столкновения с авто

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Двадцать вагонов грузового поезда сошли с путей после столкновения с легковым автомобилем в Забайкальском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел 18 марта на 7 234-м километре перегона Бамовская – Горелый Забайкальской железной дороги. После схода с рельсов движение поездов было приостановлено. Водителя авто госпитализировали с различными травмами.

На месте происшествия проводятся восстановительные работы. По факту случившегося Сковородинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее два человека погибли на железнодорожной станции МЖД Матвеевская. По данным следователей, мужчины попытались пересечь железнодорожные пути в неустановленном месте, в результате чего попали под поезд и получили смертельные травмы.

До этого поезд насмерть сбил подростка 2007 года рождения на перегоне между станциями Павелецкого направления Московской железной дороги Ленинская и Калинина. Было возбуждено уголовное дело.

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