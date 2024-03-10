Два человека погибли на железнодорожной станции МЖД Матвеевская

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Организована проверка по факту смерти двух мужчин на железнодорожной станции МЖД Матвеевская. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования двоих мужчин 1988 и 1992 года рождения на железнодорожной станции", – сообщается в публикации.

Сам инцидент произошел вечером 9 марта. По информации ведомства, мужчины попытались пересечь железнодорожные пути в неустановленном месте, в результате чего попали под поезд и получили смертельные травмы.

Ранее пригородный поезд насмерть сбил троих человек возле железнодорожной станции Рижская в столице. На фоне инцидента МЖД создала комиссию по расследованию ЧП.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. По данным ведомства, происшествие случилось на перегоне Каланчевская-Рижская.