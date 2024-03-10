10 марта, 08:18Происшествия
Два человека погибли на железнодорожной станции МЖД Матвеевская
Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"
Организована проверка по факту смерти двух мужчин на железнодорожной станции МЖД Матвеевская. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования двоих мужчин 1988 и 1992 года рождения на железнодорожной станции", – сообщается в публикации.
Сам инцидент произошел вечером 9 марта. По информации ведомства, мужчины попытались пересечь железнодорожные пути в неустановленном месте, в результате чего попали под поезд и получили смертельные травмы.
Ранее пригородный поезд насмерть сбил троих человек возле железнодорожной станции Рижская в столице. На фоне инцидента МЖД создала комиссию по расследованию ЧП.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. По данным ведомства, происшествие случилось на перегоне Каланчевская-Рижская.
Читайте также
- Поезд насмерть сбил подростка на перегоне между Ленинская-Калинина
- Поезд сбил человека на путях Ярославского направления МЖД в Мытищах