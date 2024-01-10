Поезд сбил троих человек возле ж/д станции Рижская в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Трех человек насмерть сбил пригородный поезд рядом со станцией Рижская. По предварительным данным, они переходили пути в неположенном месте, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

На фоне инцидента МЖД создала комиссию по расследованию ЧП. На территории работают экстренные службы, поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от расписания на 10 минут.

Между тем Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. По данным ведомства, происшествие случилось на перегоне Каланчевская-Рижская.

"Московско-Курской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Причины ЧП устанавливаются, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что электричка Москва – Пушкино насмерть сбила мужчину 1988 года рождения на станции Тайнинская Ярославского направления МЖД. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.