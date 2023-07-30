В Крыму Porsche Cayenne упал с моста на ж/д путь

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В Феодосии Porsche Cayenne упал с Межениновского моста на железнодорожный путь. Об этом сообщает ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным спасательной службы, сообщение о происшествие поступило в 05:45 30 июля.

"По прибытии установлено, что автомобиль Porsche Cayenne, пробив ограждение, упал на железнодорожный путь, один пострадавший эвакуирован в СМП", – уточнили в сообщении.

Кроме того, специалисты ликвидировали последствия аварии. Прибывший автомобиль "Урал" с лебедкой помог эвакуировать Porsche с путей.

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