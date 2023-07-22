Более 10 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Кабардино-Балкарии

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Рейсовый автобус столкнулся с "Камазом" в Кабардино-Балкарии. В результате аварии пострадали 12 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД по республике.

ДТП произошло в субботу, 22 июля, около 08:00 по московскому времени на 472-м километре ФАД Р-217 "Кавказ" в Урванском районе. За рулем автобуса, который выполнял рейс из Махачкалы в Ростов, находился 36-летний житель Ростовской области. В свою очередь, "Камазом" управлял 32-летний местный житель.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести", – уточнили правоохранители.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае.

В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.



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