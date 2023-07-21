Полицейского и водителя при оформлении ДТП сбила машина в Санкт-Петербурге

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Водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, оформлявший аварию с его участием, погибли на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге при наезде машины. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, авария случилась в 23:55 20 июля в Пушкинском районе города.

"Автомобиль Hyundai Santa Fe совершил наезд на инспектора ДПС ОСБ №2 ГИБДД, оформлявшего ДТП без пострадавших между уборочным автомобилем "Камаз" и автомобилем Cadillac", – отмечается в сообщении.

Водителей "Камаза" и кроссовера доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пассажирка автомобиля также была госпитализирована.

Городской главк СК РФ добавил, что Александр Бастрыкин поручил доложить о данном ДТП.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае.

В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.

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