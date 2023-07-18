Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столкновение нескольких автомобилей произошло в районе дома 31 на Поречной улице на юго-востоке Москвы. В результате ДТП одна из машин воспламенилась, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте аварии проводят работы оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются. Движение затруднено.

До этого два автобуса частных перевозчиков столкнулись на Осташковской улице на северо-востоке Москвы. В аварии пострадали 11 человек.

По предварительным данным, водитель автобуса "ПАЗ" при перестроении в крайнюю левую полосу не уступил дорогу другому автобусу, который ехал в попутном направлении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту аварии была организована проверка.

Ранее большегруз выехал из-за поврежденного колеса на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями и мотоциклом в Пермском крае. Полиция возбудила дело после ДТП, в результате которого погибли пять человек. По данным правоохранителей, еще двое попали в больницу с травмами.

Четыре автомобиля столкнулись на Минском шоссе