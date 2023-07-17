Автомобиль наехал на остановку на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на Саранской улице в Москве, в результате чего один из них наехал на остановку общественного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома № 2. Пешеходы и пассажиры на остановке не пострадали. На месте случившегося работы ведут оперативные службы столицы.

Обстоятельства и информация о пострадавших выясняются. Дептранс добавил, что движение транспорта не затруднено.

До этого ДТП с участием автомобиля и двух мотоциклов произошло в районе дома № 32 по улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы. По информации столичной прокуратуры, причиной аварии стал отказ водителя авто уступить дорогу мотоциклистам при повороте налево. В результате ДТП водителей мотоциклов госпитализировали.

Ранее аналогичный инцидент произошел на Волоколамском шоссе. Там столкнулись такси и два мотоцикла. Медицинская помощь в результате аварии потребовалась трем пострадавшим.



Два легковых автомобиля столкнулись в центре Москвы