На Волоколамском шоссе в Москве столкнулись такси и два мотоцикла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в результате столкновения такси и двух мотоциклов на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На Волоколамском шоссе, 28 произошло столкновение такси и двух мотоциклов, в результате чего пострадали три человека", – уточнил собеседник агентства.

Также он добавил, что на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

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