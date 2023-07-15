Авария с грузовиком и 15 автомобилями произошла в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Грузовик из-за технической неисправности столкнулся с 15 автомобилями на автотрассе в Московской области, в результате аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка полиции.

По информации пресс-службы, ДТП произошло 15 июля днем на 19-м километре трассы М-1 Беларусь.

По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Scania, по причине технеисправности совершил наезд на 15 машин, которые двигались в попутном направлении. В результате аварии три человека с телесными повреждениями были доставлены в медучреждения, уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка авто погибли после столкновения легкового автомобиля Nissan Pathfinder с рейсовым автобусом в Иркутской области. Еще троим пассажирам кроссовера потребовалась медицинская помощь.

В автобусе в момент аварии находились 47 пассажиров и три водителя, один из которых госпитализирован.

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