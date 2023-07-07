Три человека погибли в ДТП на трассе Р-229 в Волгоградской области

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Смертельное ДТП произошло на 687 километре трассы Р-229 в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Около 06:30 на 687-м километре автодороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград произошло столкновение автомобилей "ВАЗ" и Lada Largus", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще четыре человека пострадали, их госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС, следователи и эксперты-автотехники.

Накануне стало известно, что утром 5 июля в ДТП погибли российские музыканты Кирилл Терентьев, Кирилл Полдник и Мария Калмыкова. Автомобиль, в котором они ехали, влетел в стелу АЗС на 97-м километре трассы М-2 "Крым" в Московской области.

