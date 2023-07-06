Трое музыкантов погибли в ДТП на трассе М-2 в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Серпухов | Новости, Подслушано, самое интересное"

Российские музыканты Кирилл Терентьев, Кирилл Полдник и Мария Калмыкова погибли в ДТП на 97-м километре трассы М-2 "Крым" в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, авария произошла накануне рано утром. Автомобиль двигался в сторону Серпухова и в какой-то момент вылетел с дороги и врезался в мачту АЗС. Предположительно, водитель машины мог заснуть за рулем.

"На большой скорости машина врезалась в стелу автозаправочной станции. Они скончались до прибытия к месту происшествия бригады скорой помощи", – рассказал знакомый артистов.

Известно, что музыканты направлялись на благотворительный фестиваль экспериментальной электронной музыки "Аксиома" во Владимирской области.

На днях в городском округе Воскресенск в Подмосковье водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехал на мужчину с детской коляской и протаранил пункт выдачи крупного маркетплейса. Мужчину госпитализировали с закрытым переломом ноги, ребенок не пострадал.

