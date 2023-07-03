03 июля, 20:38Происшествия
Водитель сбил мужчину с коляской и влетел в пункт выдачи крупного маркетплейса
телеграм-канале прокуратуры Московской области.
ДТП произошло 1 июля около 17:25 минут, когда машина двигалась в сторону Ивановской улицы. В результате аварии пешехода госпитализировали с закрытым переломом ноги. Ребенок не пострадал.
Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой полицией.
Ранее на трассе М-5 "Урал" в районе 68-го километра столкнулись автомобиль Toyota и грузовик "Камаз". В результате происшествия погиб водитель легковой машины.
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