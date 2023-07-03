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03 июля, 20:38

Происшествия

Водитель сбил мужчину с коляской и влетел в пункт выдачи крупного маркетплейса

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Водитель за рулем Kia Sorento не справился с управлением и наехал на мужчину, стоящего с детской коляской у входа в торговый павильон крупного маркетплейса в городском округе Воскресенск, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

ДТП произошло 1 июля около 17:25 минут, когда машина двигалась в сторону Ивановской улицы. В результате аварии пешехода госпитализировали с закрытым переломом ноги. Ребенок не пострадал.

Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой полицией.

Ранее на трассе М-5 "Урал" в районе 68-го километра столкнулись автомобиль Toyota и грузовик "Камаз". В результате происшествия погиб водитель легковой машины.

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