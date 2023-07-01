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01 июля, 23:44

Происшествия

Водитель автомобиля Toyota погиб после столкновения с "Камазом" в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Toyota погиб на месте после столкновения с грузовиком "Камаз" в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что ДТП произошло в районе 68 километра на трассе М-5 "Урал". Движение в районе места ЧП затруднено.

Добавляется, что на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее автобус с 40 пассажирами перевернулся в результате аварии в Лахденпохском районе Карелии. На месте ДТП работали экстренные службы.

До этого ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Тюмень. В результате него пострадали девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге

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