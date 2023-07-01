Три человека погибли в аварии под Саратовом

Фото: телеграм-канал "ЧП Саратов"

Три машины столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области вблизи села Усть-Золиха, есть погибшие и пострадавшие, сообщил в своем телеграм-канале глава регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

"В результате аварии в 19:58 три человека погибли и пять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации. На месте ДТП работают экстренные службы…", – написал Юрин.

В пресс-службе УГИБДД региона уточнили, что авария произошла на 391 километре федеральной автотрассы "Сызрань-Саратов-Волгоград", там столкнулись машины ВАЗ-2110, "ГАЗель" Toyota Land Cruiser.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием 6 автомобилепроизошло на юге Москвы на проспекте Андропова. Несмотря не серьезные повреждения некоторых автомобилей, в аварии нет пострадавших.