Человек погиб после аварии на Филатовском шоссе в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Троицком и Новомосковском административных округах произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

ДТП произошло на Филатовском шоссе, уточнили там.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, не справившись с управлением, совершил столкновение с грузовым автомобилем. Водитель легкового автомобиля погиб на месте", – говорится в сообщении.

Прокуратура ТиНАО взяла эту ситуацию на контроль.

Ранее сообщалось, что на Трубной площади в районе дома 2 в Москве произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Пострадали мотоциклист и пешеход. Последний получил травмы после того, как мотоцикл столкнулся с машиной и по инерции отлетел на пешеходную зону.

ДТП с участием эвакуатора произошло на 95-м километре МКАД