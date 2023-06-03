Число жертв ДТП в Нижегородской области увеличилось до 6

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Число погибших в результате ДТП в Нижегородской области увеличилось до 6, сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По его словам, в реанимации Воротынской ЦРБ скончалась женщина 1988 года рождения, которая находилась в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о пяти жертвах аварии, включая троих детей. ДТП произошло на 554 километре автодороги Москва – Уфа. На подъезде к Воротынцу водитель легкового автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, столкнувшись с "Газелью".

На месте погибли четыре человека – дети 2014 и 2015 годов рождения и мужчина и женщина, сидевшие на передних сиденьях. Еще одного ребенка и женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в Воротынскую ЦРБ. Уже в реанимации скончался ребенок 2020 года рождения. На место происшествия выехал прокурор Воротынского района Андрей Назаркин.

ДТП с участием эвакуатора произошло на 95-м километре МКАД