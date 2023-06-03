Пять человек погибли в результате ДТП в Нижегородской области

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Пять человек, включая троих детей, погибли в результате ДТП в Нижегородской области, сообщил замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Авария произошла на 554 километре автодороги Москва – Уфа. На подъезде к Воротынцу водитель легкового автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, столкнувшись с "Газелью".

На месте погибли четыре человека – дети 2014 и 2015 годов рождения и мужчина и женщина, сидевшие на передних сиденьях. Еще одного ребенка и женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в Воротынскую ЦРБ. Уже в реанимации скончался ребенок 2020 года рождения. Женщина 1988 года рождения находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

На место происшествия выехал прокурор Воротынского района Андрей Назаркин.

Ранее произошло серьезное ДТП на 95-м километре МКАД. Эвакуатор столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии пострадал водитель эвакуатора. На контроле прокуратуры Восточного округа Москвы находится установление всех обстоятельств ДТП.



ДТП с участием эвакуатора произошло на 95-м километре МКАД