Водитель автомобиля насмерть сбил подростка на велосипеде на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Водитель автомобиля сбил подростка на велосипеде на Новосходненском шоссе в Москве, после чего скрылся. В результате ДТП ребенок погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД РФ по столице.

Ведомство уточнило, что авария случилась около 15:40 28 мая. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

"Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности, розыск и задержание водителя", – указало ГУ МВД.

По данным прокуратуры Москвы, подросток направлялся на встречу автомобилям, в результате чего, предварительно, случилось столкновение.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие следственным органом процессуального решения по ее результатам на контроле в округе", – добавило ведомство.

Ранее водитель автомобиля сбил девятилетнего ребенка, который направлялся по пешеходному переходу на Люблинской улице в Юго-Восточном административном округе столицы. В результате случившегося мальчик попал в больницу. Прокуратура округа взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего.