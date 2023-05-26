Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Водитель автомобиля сбил девятилетнего ребенка, который направлялся по пешеходному переходу на Люблинской улице в Юго-Восточном административном округе столицы. В результате случившегося мальчик попал в больницу, сообщает в своем телеграм-канале прокуратура Москвы.

Согласно данным, прокуратура округа взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего, ход и результаты административного расследования.

До этого водитель автомобиля KIA совершил наезд на 11-летнего ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на востоке Москвы. Сообщалось, что ДТП случилось на Алтайской улице. Мальчика доставили в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили против водителя мотоцикла, сбившего на пешеходном переходе в городе Озеры пожилую женщину и ее несовершеннолетнего внука.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, потребовалась госпитализация. Ребенка отпустили домой после медицинского осмотра.