В Москве автомобиль насмерть сбил 43-летнюю женщину на пешеходном переходе

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В деревне Ясенки в ТиНАО водитель автомобиля "Ниссан" совершил наезд на 43-летнюю женщину, в результате чего она скончалась. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – указано в публикации.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина успела пересечь большую часть дороги. На противоположной стороне ее сбил кроссовер темного цвета. В результате столкновения женщину отбросило на несколько метров. При этом перекресток, который она переходила, не регулируется светофорами.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы водитель автомобиля KIA совершил наезд на 11-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. После ДТП мальчика доставили в медицинское учреждение.

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