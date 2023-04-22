Пенсионерка скончалась после наезда автомобиля на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пожилая москвичка скончалась после наезда автомобиля во дворе дома на северо-западе столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома на улице Паршина, 19. Водитель автомобиля марки "Форд" совершил наезд на 87-летнюю пенсионерку, после чего та упала на фоне ухудшения состояния.

"87-летняя женщина госпитализирована в медицинское учреждение, где несмотря на оказанную медицинскую помощь скончалась", – говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура Северо-Западного округа (СЗАО) Москвы. В настоящее время решается вопрос о принятии процессуального решения по уголовной статье 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Ранее на улице Архитектора Власова в Москве водитель сбил десятилетнего мальчика на самокате. Ребенку потребовалась госпитализация. На фоне произошедшего москвичам напомнили о необходимости спешиваться с транспортного средства перед пешеходными переходами.

