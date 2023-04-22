Судья Верховного суда Башкирии погиб в ДТП с участием микроавтобуса

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Судья Верховного суда Башкирии Андрей Власов погиб в ДТП с участием микроавтобуса, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Авария произошла на дороге Дюртюли – Нефтекамск вблизи населенного пункта Новобиктово. Там столкнулись микроавтобус Peugeot Boxer, в котором находились 14 человек, и легковой автомобиль Mazda CX-9.

В результате погиб водитель легковушки. По информации телеграм-каналов, он уснул за рулем. Пострадали 12 человек. Две женщины с травмами различной степени тяжести госпитализированы, еще 10 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 21-летний пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. Личность мужчины оперативно установили, после чего его доставили в отдел полиции. Медосвидетельствование показало у него алкогольное опьянение. Было возбуждено уголовное дело.

