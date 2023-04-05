12 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Ростовской области

Фото: МВД МЕДИА

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва – Ставрополь, опрокинулся на федеральной дороге М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает ТАСС.

В результате аварии пострадали 12 человек. Им потребовалась помощь медиков. В региональном Минздраве сообщили, что пострадавшим проведут необходимые лечебно-диагностические мероприятия в центральной районной больнице Миллеровского района.

"После этого можно будет делать заключение о состоянии пострадавших и необходимости дальнейшего лечения", – говорится в сообщении.

1 апреля авария с участием пассажирского автобуса произошла в Новосибирской области. В результате ДТП погиб один человек. Также пострадали восемь человек – двое детей и шестеро взрослых. Госавтоинспекция уточняла, что погибшим оказался водитель автомобиля.

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