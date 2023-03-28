01:41Происшествия
На северо-востоке Москвы грузовик сбил пешехода
В данный момент на месте ДТП работают оперативные службы столицы. Обстоятельства случившегося и информация о состоянии пешехода уточняются.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы водитель во время движения задним ходом насмерть сбил человека. Отмечалось, что прокуратура Северо-Восточного административного округа занимается установлением обстоятельств произошедшего.
До этого в Москве грузовик наехал на велосипедиста на перекрестке улицы Воронцово Поле и Дурасовского переулка. Движение в районе ДТП было затруднено. Позже проезжую часть освободили.
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