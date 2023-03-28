На северо-востоке Москвы грузовик сбил пешехода

В Москве грузовик сбил человека на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Енисейской, в районе дома № 16/21. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В данный момент на месте ДТП работают оперативные службы столицы. Обстоятельства случившегося и информация о состоянии пешехода уточняются.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы водитель во время движения задним ходом насмерть сбил человека. Отмечалось, что прокуратура Северо-Восточного административного округа занимается установлением обстоятельств произошедшего.

До этого в Москве грузовик наехал на велосипедиста на перекрестке улицы Воронцово Поле и Дурасовского переулка. Движение в районе ДТП было затруднено. Позже проезжую часть освободили.

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