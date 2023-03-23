Грузовик наехал на велосипедиста в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве грузовик наехал на велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале.

Авария произошла на перекрестке улицы Воронцово Поле и Дурасовского переулка. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП было затруднено. Позже проезжую часть освободили.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил человека на улице Летчика Бабушкина в Москве. Согласно информации, человек передвигался по переходу, когда случилось ДТП.

До этого еще одно ДТП произошло в Крыму, в селе Емельяновка. Автомобиль наехал на семью из пяти человек. В результате произошедшего пострадали двое родителей и трое детей.

Начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Наталья Кашкарова заявляла, что водителя удалось задержать, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения".



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