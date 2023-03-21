Пешеходный мост обрушился на проезжую часть в Екатеринбурге

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области сообщила об обрушении пешеходного моста на проезжую часть в Екатеринбурге. В результате происшествия водитель грузовика оказался в больнице. Об этом ГИБДД по региону рассказала в своем официальном телеграм-канале.

Авария произошла на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Выяснилось, что непроизвольное поднятие кузова грузовика Scania привело к столкновению транспортного средства с конструкцией, в результате чего мост обрушился.

"В результате инцидента мост сошел с опор и упал на проезжую часть. Водитель грузового автомобиля с травмами госпитализирован в ГКБ № 23 Екатеринбурга. На мосту в момент аварии пешеходов не было", – отмечается в публикации.

Прокуратура организовала проверку по данному инциденту. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению правил дорожного движения. Также планируется выяснить, когда последний раз проводился ремонт конструкции.

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