Грузовик протаранил толпу людей в Южной Корее

Фото: ТАСС/EPA/YONHAP

Грузовая машина с удобрениями въехала в толпу людей в уезде Сунчхан южнокорейской провинции Чолла-Пукто. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, инцидент произошел на парковке местного сельскохозяйственного кооператива. В результате погибли по меньшей мере три человека, еще 17 человек пострадали, пятеро из которых получили серьезные травмы.

Все пострадавшие госпитализированы. Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают причину ДТП.

Накануне в городе Дакка, столице Бангладеш, произошел взрыв. В результате него повреждены оказались два здания, расположенные на оживленной улице Гулистан. Погибли как минимум восемь человек, еще более 100 пострадали.



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