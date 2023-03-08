09:11Происшествия
Грузовик протаранил толпу людей в Южной Корее
Фото: ТАСС/EPA/YONHAP
Грузовая машина с удобрениями въехала в толпу людей в уезде Сунчхан южнокорейской провинции Чолла-Пукто. Об этом сообщает Yonhap.
По данным агентства, инцидент произошел на парковке местного сельскохозяйственного кооператива. В результате погибли по меньшей мере три человека, еще 17 человек пострадали, пятеро из которых получили серьезные травмы.
Все пострадавшие госпитализированы. Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают причину ДТП.
Накануне в городе Дакка, столице Бангладеш, произошел взрыв. В результате него повреждены оказались два здания, расположенные на оживленной улице Гулистан. Погибли как минимум восемь человек, еще более 100 пострадали.
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