Восемь человек погибли и более 100 пострадали при взрыве дома в Бангладеш

Фото: ТАСС/ЕРА/ MONIRUL ALAM

Как минимум восемь человек погибли и больше 100 пострадали в результат взрыва здания в городе Дакка, столице Бангладеш. Об этом сообщает газета The Daily Star.

Отмечается, что инцидент произошел в районе оживленной улицы Гулистан. Взрыв повредил пятиэтажный и семиэтажный дома, расположенные вблизи друг от друга, однако ни одно из зданий не разрушилось.

В настоящее время на месте работают 11 пожарных расчетов. Причина взрыва пока не установлена.

Ранее взрыв произошел в здании Основного суда в Подгорице в Черногии. Там 39-летний мужчина привел в действие ручную гранату. В результате злоумышленник погиб, еще пять человек получили ранения.



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