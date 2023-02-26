По меньшей мере четыре человека погибли после теракта на рынке в Пакистане

Фото: twitter.com/leokhanasim

Не менее четырех человек скончались после взрыва на рынке в городе Бархан пакистанской провинции Белуджистан. Об этом информирует телеканал Geo со ссылкой на правоохранителей.

Согласно данным СМИ, в результате происшествия травмы получили не менее 10 человек. Сотрудник полицейского участка Бархана Саджад Афзал заявил, что всех раненых госпитализировали.

По словам заместителя комиссара Бархана Абдулла Хосо, на мотоцикле было установлено самодельное взрывное устройство, которое и стало причиной происшествия.

Главный министр провинции Белуджистан Мир Абдул Кудус Бизенджо поручил властям предпринять меры для ареста виновных. Он подчеркнул, что убивающие невинных граждан люди являются врагами человечества.

"Террористы создают неопределенность для достижения своих злонамеренных целей. Но мы не позволим антигосударственным элементам добиться успеха", – написал министр в Twitter.

Он подчеркнул, что власти выработают эффективную стратегию борьбы с нарушителями.

Ранее сообщалось, что в пакистанском Пешаваре во время молитвы около 13:40 (11:40 по московскому времени) 30 января произошел взрыв. Количество жертв после теракта достигло 100. Травмы в результате происшествия получили порядка 221 человека.

Не менее 25 человек погибли при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре

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