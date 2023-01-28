Еще один инцидент со стрельбой произошел в Иерусалиме

Фото: телеграм-канал Readovka

Вторая за сутки стрельба произошла в Восточно Иерусалиме. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Уточняется, что инцидент случился в районе популярного среди туристов археологического парка "Город Давида". В результате пострадали два человека.

В настоящее время нападавший нейтрализован. Как сообщает ТАСС, местная полиция расценивает произошедшее как теракт. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Накануне вечером теракт произошел в синагоге в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. В результате стрельбы погибли 8 человек и еще десять пострадали. Данных о россиянах среди пострадавших не поступало.

По данным СМИ, нападение устроил житель арабского района города Шуафат. Террориста ликвидировали.



Нападение со стрельбой произошло в синагоге в Восточном Иерусалиме

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