12:48Происшествия
Еще один инцидент со стрельбой произошел в Иерусалиме
Фото: телеграм-канал Readovka
Вторая за сутки стрельба произошла в Восточно Иерусалиме. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Уточняется, что инцидент случился в районе популярного среди туристов археологического парка "Город Давида". В результате пострадали два человека.
В настоящее время нападавший нейтрализован. Как сообщает ТАСС, местная полиция расценивает произошедшее как теракт. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Накануне вечером теракт произошел в синагоге в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. В результате стрельбы погибли 8 человек и еще десять пострадали. Данных о россиянах среди пострадавших не поступало.
По данным СМИ, нападение устроил житель арабского района города Шуафат. Террориста ликвидировали.
Нападение со стрельбой произошло в синагоге в Восточном Иерусалиме
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!