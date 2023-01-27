Информации о пострадавших россиянах в результате теракта в Иерусалиме нет – посольство РФ

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Информация о пострадавших в результате теракта в Иерусалиме россиянах не поступала. Об этом со ссылкой на российскую дипмиссию в Израиле сообщает РИА Новости.

"На текущий момент информация о гражданах РФ среди пострадавших в результате произошедшего в городе Иерусалиме вечером 27 января нападения со стрельбой отсутствует", – заявили в посольстве.

Кроме того, консульский отдел посольства России в Израиле отслеживает ситуацию и находится в контакте с израильской стороной. Обращений от конкретных лиц в посольство не поступало, уточнили в дипведомстве.

Теракт произошел вечером 27 января в синагоге в районе Неве-Яаков Иерусалима. В результате стрельбы погибли 8 человек и еще десять пострадали.

Согласно информации издания Yedioth Ahronoth, нападение устроил житель арабского района Шуафат, также находящегося в Восточном Иерусалиме. Террориста ликвидировали.

Нападение со стрельбой произошло в синагоге в Восточном Иерусалиме

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